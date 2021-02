‘Rota Final’: o esquema fraudulento que colocou o eurodeputado Álvaro Amaro na mira da PJ

O eurodeputado do PSD Álvaro Amaro vai responder em tribunal pela alegada prática de crimes de corrupção, tráfico de influências, participação económica em negócio, prevaricação e abuso de poder, depois de esta terça-feira o Parlamento Europeu lhe ter levantado a imunidade parlamentar. O ex-autarca da Guarda está disponível para colaborar com a Justiça e nega ter cometido “qualquer ilegalidade ou irregularidade”.

Mas então porque irá Álvaro Amaro responder em tribunal enquanto arguido? Em causa está a operação “Rota Final”, que veio expor um alegado esquema fraudulento de viciação de procedimentos de contratação pública, envolvendo a empresa de transporte Transdev e vários ex-autarcas. Álvaro Amaro, antigo presidente da Câmara da Guarda até às últimas eleições europeias, realizadas em maio de 2019, é um dos alvos da investigação da Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a operação “Rota Final”, a Transdev terá alegadamente contratado vários antigos presidentes de Câmara enquanto “consultores informais” para angariar contratos de outras autarquias com a transportadora francesa instalada em Portugal desde 1997. O esquema, feito à margem das regras de concorrência inscritas no Código dos Contratos Públicos, terá envolvido 18 câmaras da região centro e norte.

A investigação desencadeou 50 buscas a empresas da francesa Transdev e a entidades pública e surpreendeu Álvaro Amaro, em julho de 2019, por ocasião da sessão inaugural do Parlamento Europeu após ter sido eleito eurodeputado em maio, ao ser constituído arguido na operação “Rota Final”. Questionado, na altura, sobre o caso, disse ser “absolutamente compatível” desempenhar as funções de eurodeputado e colaborar com a Justiça.

No âmbito da operação “Rota Final”, o executivo camarário liderado por Álvaro Amaro é acusado de ter assinado, entre 2013 e abril de 2019, contratos (por ajuste direto) de cerca de 700 mil euros com o grupo Transdev, e de ter atuado como “consultor informal” para angariar mais contratos a favor da Transdev noutras autarquias. A acusação do DIAP de Coimbra foi feita quatro dias após as eleições europeias de 2019.

De acordo com a PJ, “a investigação prossegue para determinação de todas as condutas criminosas, seu alcance e respetivos agentes”. Águeda, Almeida, Armamar, Belmonte, Barcelos, Braga, Cinfães, Fundão, Guarda, Lamego, Moimenta da Beira, Oleiros, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Sertã, Soure, Pinhel e Tarouca foram as 18 câmaras municipais que foram objeto de buscas.