A consecutiva subida das rentabilidades dos títulos do tesouro norte-americano teve um grande efeito nas empresas tecnológicas de rápido crescimento, uma vez que as taxas de juros mais altas penalizam o valor atual dos fluxos de caixa futuros.

As ações tecnológicas têm premissas de crescimento rápido. As expetativas para os cash flows são de crescimento elevado de 10%, 20%, 30% ou mais. Logo, um aumento nas taxas juros de juro de longo prazo, as denominadas risk-free do tesouro, retira mais valor presente do investimento numa empresa tecnológica do que numa cíclica que tem múltiplos menores.

As empresas value também têm dívida e são penalizadas pela subida dos juros, mas a sua avaliação é menos prejudicada por estar alicerçada em descontos de cash flows menores e de mais curto prazo, além disso, a reabertura da economia mais que compensa a subida dos juros. As empresas value caracterizam-se pelo elevado rendimento dos dividendos e rácios entre cotação e lucros mais baixos, ao contrário das growth.

