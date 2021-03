RTP. Conselho Geral Independente aprova gestão da estação no primeiro semestre de 2020

A gestão da RTP recebeu nota positiva do Conselho Geral Independente (CGI) da empresa, de acordo com o relatório de avaliação intercalar do cumprimento do projeto estratégico para a RTP no primeiro semestre de 2020, um período marcado pela pandemia da Covid-19.

“No primeiro semestre de 2020, foram várias as medidas e orientações tomadas pela gestão que o CGI considera positivas para o robustecimento da RTP como prestadora de um serviço público de rádio e de televisão, não só no âmbito dos conteúdos, como também das boas práticas empresariais”, lê-se no documento, publicado na última semana de fevereiro.

Este é o sexto relatório de avaliação intercalar ao projeto estratégico que a administração de Gonçalo Reis teve de cumprir, nos últimos três anos, uma vez que é o CGI que fiscaliza e supervisiona a gestão da RTP. O CGI é também responsável pela seleção da administração da empresa, à luz de um projeto estratégico trianual para a empresa pública de media.

O organismo dirigido por José Vieira de Andrade sublinhou, sobretudo, o “reforço de novos conteúdos informativos, de entretenimento e educativos, que o constrangimento da crise sanitária obrigou, nos diversos serviços de programas de rádio, de televisão e nas plataformas digitais”. Acrescem o desenvolvimento de conteúdos pedagógicos, à margem da iniciativa “EstudoEmCasa”, lançada em parceria com o Ministério da Educação, no decorrer da pandemia, devido ao confinamento generalizado da população. A iniciativa foi destacada por ter envolvido “diferentes áreas da RTP”.

O CGI enalteceu também o lançamento do “pacote de iniciativas para apoio aos profissionais do sector audiovisual, transversal aos vários serviços de programas de rádio, televisão e plataformas digitais”, bem como o “reforço adicional” à produção independente, “além das obrigações legais”.

O “aprofundamento” no primeiro semestre de 2020 “de algumas das medidas já adotadas anteriormente e a criação de outras que irão possibilitar uma gestão empresarial mais eficiente” foi avaliado “positivamente” pelo CGI. O CGI referia-se à criação do grupo de gestão de crise, “para acompanhamento da evolução pandémica e comunicação aos trabalhadores de todas as medidas necessárias para a prevenção e combate” à pandemia.

Acrescem, neste sentido, os “novos protocolos para o serviço de drones e fibras temporárias para transmissão de sinal, visando a redução de custos com estes serviços regulares” e a “renovação e recuperação do parque de carros com acesso ao satélite, sobretudo nos projetos de produção no exterior, resultando numa redução de custos significativa face ao aumento crescente dos custos das fibras praticado pela Altice”.

Contas da RTP impactadas pela pandemia

No documento de avaliação do CGI à gestão da RTP lê-se que, entre janeiro e junho de 2020, “os rendimentos e ganhos apresentam variações desfavoráveis de 1,2 milhões de euros (1%), quando comparados com o período homólogo do ano anterior, assim como um desvio negativo de 1,1 milhões de euros (1%) face ao orçamento”.

Estas variações negativas tiveram origem nas receitas com publicidade e chamadas de valor acrescentado, “devido às restrições impostas pelo confinamento decorrente da pandemia”.

Sobre os gastos da estação, o CGI apontou que se verifica “uma redução de 4,8 milhões de euros (5%), quando comparado com o período homólogo do ano anterior e um desvio positivo de 12 milhões de euros (11%). A redução dos gastos está, “fundamentalmente”, relacionada com a “diferente calendarização das estreias de programas”, que teve de ser ajustada face à pandemia.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) foi positivo em cerca de 13,1 milhões de euros e está 3,6 milhões de euros “acima do verificado no período homólogo do ano anterior, bem como acima do orçamentado em 11 milhões de euros”.