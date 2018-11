RTP tem nova direção de informação que inclui Helena Garrido e Cândida Pinto

A nova direção de informação, proposta por Maria Flor Pedroso, foi aprovada. António José Teixeira, Cândida Pinto, Helena Garrido e Hugo Gilberto são os novos diretores-adjuntos. Alexandre Brito, Joana Garcia e Rui Romano são os subdiretores. A notícia foi inicialmente avançada pelo Jornal de Notícias.

Com esta mudança, Cândida Pinto deixa a SIC para ir para a RTP. Já Helena Garrido, antiga diretora do “Jornal de Negócios”, e atual comentadora da RTP e colunista no Observador junta-se à equipa de diretores-adjuntos.

No início de outubro, o Conselho de Administração da RTP anunciou a nomeação da jornalista Maria Flor Pedroso para o cargo de diretora de informação da RTP, substituindo Paulo Dentinho.

Na altura a empresa liderada por Gonçalo Reis dizia que o Conselho de Administração da RTP “decidiu nomear a jornalista Maria Flor Pedroso para o cargo de diretora de informação de televisão da RTP, tendo iniciado o processo formal de recolha de pareceres junto da ERC e do Conselho de Redação da RTP”.