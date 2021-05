Rui Rio alerta que Liga dos Campeões pode ter piores consequências do que festa do Sporting

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio, avisou que a Liga dos Campeões pode ter piores consequências do que a festa do sporting há três semanas.

Em entrevista aos jornalistas este sábado, Rui Rio disse não conseguir “entender muito bem, por exemplo, como é que nós fazemos um campeonato inteiro em que os espectadores não podem estar nos campos”, quando falava sobre a final da Liga dos Campeões disputada esta noite no Porto.

“E agora vamos exportar um jogo onde os estrangeiros podem estar e anda por aqui a armar desacato e depois dizer: isto não vai ser como foi a festa do Sporting em Lisboa e aparentemente ainda vai ser pior ou está quase a ser pior”, frisou o líder social-democrata.

Para Rui Rio, a situação vivida no Porto marcada pelas aglomerações de adeptos “não ajuda à compreensão das pessoas daquilo que estamos a fazer”.

Também o Presidente da República apelou ao cumprimentos das normas de segurança e pediu instruções claras, este sábado. “Temos de obedecer a regras, fixa-se um limite e depois o limite já não é esse, é outro, não é possível dizer vêm em bolha para assistir ao espetáculo desportivo e depois não vêm em bolha, não é possível”, descreveu Marcelo Rebelo de Sousa.

De recordar que na sexta-feira decorreu a mais recente reunião com os especialistas do Infarmed onde foi apontado que a incidência da Covid-19 no país, atualmente, tem uma tendência de crescimento. Relativamente ao número de casos por Covid-19 associados aos festejos sportinguistas, os dados das autoridades de Saúde apontam para 20 infetados.