Ryan, Mikaila e Cory são crianças mas já têm milhares na conta bancária

São novos e entusiastas e verdadeiros empreendedores. Com menos de uma década de idade, há quem já tenha amealhado mais de 19 milhões de euros. Conheça quatro ‘superkids’ e as suas ideias milionárias.

‘Ryan ToysReview’ – o miúdo que brinca à frente de uma câmara

Tem oito anos e só no ano passado faturou mais de 19 milhões de euros. Chama-se Ryan e é um ‘testador’ oficial de brinquedos. O miúdo americano conquistou a confiança de mais de 18 milhões de crianças que assistem aos seus vídeos no YouTube para descobrir os últimos lançamentos no mundo dos brinquedos. E o modelo de negócio não poderia ser mais simples: as marcas pagam balúrdios para que o pequeno Ryan dê a sua opinião pública sobre os brinquedos, na esperança que isso influencie milhares de outros a comprar o produto.

Se a vida lhe der limões, esprema-os

Quando tinha apenas quatro anos, Mikaila Ulmer espremia limões na sua garagem e vendia limonada a quem passava. Mais tarde, reproduziu a receita da bisavó e acrescentou mel e linhaça ao sumo de limão espremido. A bebida foi um sucesso e tornou-se no refresco mais cobiçado da vizinhança. Com a ajuda dos pais, Mikaila registou a própria marca, apelidando-a de Me & the Bees Lemonade, e começou a criar o seu pequeno império. Mas a verdadeira reviravolta deu-se cinco anos depois quando o grupo Whole Foods abordou a família americana e propôs comercializar a limonada em toda a sua rede de supermercados por um contrato milionário de 9 milhões de euros. Hoje, segundo avança a BBC, são vendidas mais de 360 mil garrafas por ano, só nas prateleiras do conhecido supermercado. Para sustentar o negócio e ter margem de inovação, além do lucro das vendas a retalho, a miúda americana continua a atrair investimento de grandes ‘players’ americanos. Daymond John injetou 52 mil euros na empresa de refrescos e um outro consórcio investiu cerca de 705 mil euros.

‘Snacks’ saudáveis para cães

Quando Ryan adotou o seu cão Barkley quis-lhe comprar snacks saudáveis e seguros. Depois de se aperceber que não existiam opções naturais para os companheiros de quatro patas nas lojas locais, o pequeno empreendedor pôs as mãos na massa e começou a fazer experiências na cozinha da mãe. Biscoitos caseiros de banana foram o primeiro ‘bestseller’ da Ry’s Ruffery, empresa que hoje fatura mais de seis dígitos anuais. Com apenas 10 anos, o pequeno Ryan enfrentou os temidos ‘tubarões americanos’ e foi apresentar o seu negócio ao programa Shark Thank, acabando por conquistar a carteira de Barbara Corcoran, que investiu 22 mil euros. Hoje, a Ry’s Ruffery é uma marca sólida e faz parte da rotina de milhares de animais de estimação nos Estados Unidos. Além das clássicas guloseimas de banana, a empresa alargou a sua oferta e vende ‘snacks’ de queijo, manteiga de amendoim, maçã ou abóbora.

As bolachas milionárias

Na tentativa de ajudar a mãe a comprar um carro, Cory Nieves começou a vender chocolate quente na vizinhança quando tinha apenas seis anos. Passado alguns dias, o pequeno Cory apercebeu-se que a bebida achocolatada não estava a dar resultado e decidiu apostar na venda de bolachas. O sucesso foi tão grande que o miúdo criou a própria marca – chama-se Sr. Cory e, em 2017, arrecadou 88 mil euros no programa de televisão ‘The Profit’. Só nesse ano, a empresa vendeu mais de 50 mil pacotes de bolachas, tornando-se numa das preferidas dos miúdos americanos. Hoje, Cory tem 14 anos e continua a gerir o negócio rentável que já oferece quatro variedades diferentes.