“Sabemos muito bem que vamos crescer quase menos um ponto percentual” em 2021, critica CDS

A deputada do CDS-PP Cecília Meireles sublinhou, esta quinta-feira, que o crescimento da economia nacional ficou aquém daquilo que tinha sido prometido há um ano, durante a reunião plenária com a presença do primeiro-ministro.

“Há cerca de um ano entrava aqui um Orçamento do Estado que previa um crescimento de 5,4% para este ano. Pois bem, contas feitas sabemos muito bem que vamos crescer quase menos um ponto percentual e que isso se deve ao facto de Portugal ter tido a pior descida de PIB do primeiro trimestre”, destacou Cecília Meireles na abertura do debate com o Governo.

A centrista recorda que “2020 também foi pior do que tínhamos imaginado porque o INE veio dizer que na realidade o país tinha crescido menos um ponto do que aquilo que o INE havia reportado”. “Estamos perante cerca de dois mil milhões de euros de crescimento económico face ao inicialmente previsto”, completou.

A deputada do CDS apontou que Portugal está “abaixo da média da União Europeia no que toca à recuperação”. “Como sabe, mais de oito países da União Europeia já têm o seu PIB mais ou menos no estado em que tinham antes da pandemia, Portugal só deve lá chegar a meados do ano que vem”, acrescentou.

Cecília Meireles também se quis certificar de que o Governo não iria “obstaculizar” uma medida viabilizada na semana passada no Parlamento. “Na semana passada aprovamos aqui pela mão do CDS uma medida que o seu governo prometeu em 2016 e nunca cumpriu que é conta corrente do Estado e contribuintes”, lembrou a centrista, que receia que o Executivo de Costa faça com que a medida não avance.