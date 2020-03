SADs dos ‘três grandes’ alvo de buscas pela Autoridade Tributária

A Autoridade Tributária (AT) está a a proceder a uma das maiores operações de buscas na SAD dos três grandes clubes em Portugal, avança a revista Sábado. Estão envolvidos mais de 200 inspetores acompanhados por elementos da GNR e por vários procurados do DCIAP, que estão a recolher informações sobre contratos celebrados com jogados e os pagamentos de comissões a agentes desportivos, aponta o Correio da Manhã.

Estão atualmente a decorrer mais de 50 buscas às sete maiores sociedades anónimas desportivas, clubes da 1ª Liga e ainda a escritórios de advogados e buscas domiciliárias. De acordo com a revista da Cofina, esta é uma investigação que teve início em 2015 e já contou com a colaboração das autoridades fiscais espanholas, francesas e inglesas.

O Ministério Público (MP) e a AT elegeram como alvos prioritários as buscas ao FC Porto, SL Benfica, Sporting, Braga, Guimarães, Marítimo, Estoril, Portimonense e outros clubes. As duas entidades estão a proceder à apreensão de documentos, digitais e em papel, relacionados com negócios milionários de vários jogadores.

Esta operação estende-se ainda ao escritório de Carlos Osório de Castro, advogado de Cristiano Ronaldo e de Jorge Mendes, que também é um dos visados nas buscas. Assim, o processo que está a decorrer esta quarta-feira, 4 de março, prevê ainda buscas aos escritórios da Gestifute, em Lisboa e Porto, e às duas residências que Jorge Mendes tem no Porto.

Segundo a revista Sábado (que já tinha avançado as suspeitas na edição de 6 de fevereiro), as casas de Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira, Frederico Varandas, António Salvador, e dos jogadores, Casillas, Jackson Martinez, Maxi Pereira, Danilo Pereira também estão a ser alvos de buscas domiciliárias. O presidente do Sporting é um dos visados na investigação mas, de acordo com a publicação, os negócios não foram realizados durante a sua gestão.

Esta operação foi realizada com a ajuda das informações divulgadas pelo hacker Rui Pinto, no caso Football Leaks.