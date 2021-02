Salário mensal médio aumentou 2,9% para 1.314 euros em 2020 em Portugal

A remuneração bruta mensal média de cada trabalhador foi de 1.314 euros, em Portugal, no ano de 2020, o que corresponde a um crescimento homólogo de 2,9%, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira. No último trimestre de 2020, o salário bruto médio cresceu mais do que o conjunto do ano.

A componente regular da remuneração subiu 3,3%, para 1.073 euros, sendo que a remuneração base fixou-se nos 1.007 euros, o que se traduz numa subida homóloga de 3,4%.

De acordo com o gabinete de estatística português, “as variações em termos reais foram idênticas às variações nominais”.

Entre outubro e dezembro, o salário bruto mensal médio por cada posto de trabalho cresceu 3,5% em termos homólogos, para 1.473 euros. No último trimestre de 2020, a componente regular da remuneração subiu 3,4%, para 1.078 euros, e a remuneração base aumentou 3,5%, para 1.012 euros.

Os números divulgados pelo INE não levam em conta o impacto dos subsídios de férias e de Natal, para que o indicador da remuneração brutal mensal média de cada trabalhador não sofra um desvio no período do verão e no final do ano, que obrigue a um ajuste à sazonalidade.