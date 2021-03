Secretária do Tesouro norte-americano descarta preocupações com a inflação

A secretária do Tesouro norte-americano disse esta sexta-feira à noite que a subida das yields da dívida de longo prazo não é um sinal de preocupações com a inflação mas um indício de que o mercado está a antecipar uma recuperação económica mais forte.

“Não vejo que os mercados estejam à espera de que a inflação suba acima da meta de 2% que a Fed tem como taxa média de inflação no longo prazo”, explicou Janet Yellen em entrevista ao programa televisivo “PBS Newshour”.

Porém, a ex-presidente da Reserva Federal alertou que os Estados Unidos precisam de ter um crescimento mais rápido do emprego do que aquele que foi registado em fevereiro e reiterou que o país poderá alcançar o pleno emprego no próximo ano com o pacote de apoios de 1,9 biliões de dólares do presidente Joe Biden.

As declarações de Janet Yellen surgiram horas depois de vir a público que, no mês passado, foram criados 379 mil postos de trabalho fora do sector agrícola nos Estados Unidos, um número significativamente superior aos 166 mil de janeiro, segundo o Departamento do Trabalho norte-americano.

A evolução do emprego provou um movimento de subida das yields soberanas. Aliás, a volatilidade acabou por se refletir no mercado obrigacionista, com os títulos do Tesouro norte-americanos a baterem os 1,6% de juros a 10 anos durante o dia, perante esses receios de inflação. Ainda assim, as bonds de referência acabaram por se ficar pelos 1,56%.