Serviço Amazon Prime chega a Portugal. Oferece envios gratuitos e plataforma de ‘streaming’ por 3,99 euros mensais

O serviço Amazon Prime foi lançado oficialmente esta terça-feira em Portugal. Os clientes portugueses da Amazon já podem, assim, subscrever um serviço que dá acesso a envios gratuitos ilimitados em dois dias e à plataforma de streaming de filmes e séries (Amazon Prime Video).

Os serviços Prime da Amazon já estavam disponíveis para os clientes portugueses, mas apenas a partir dos termos definidos para o mercado espanhol. Agora, o mercado português tem acesso ao serviço de entrega e plataforma de streaming Prime a partir de uma mensalidade de 3,99 euros e a subscrição anual fica a 36 euros. Em Espanha os serviços Prime custam hoje 5,99 euros por mês e não incluem as entregas.

Pelos mesmos 3,99 euros, o acesso é alargado a toda a oferta Prime: o Prime Lightning Deals, o Prime Day, o Prime Graming e armazenamento ilimitado na plataforma Amazon Photo.

Para o mercado português, é possível ainda subscrever o Amazon Prime Vídeo por um período de teste (30 dias) sem custos.

Para subscrever o serviço Prime da Amazon, em Portugal, os utilizadores nacionais têm de o fazer através da loja online espanhola, que desde fevereiro tem uma versão em português europeu. Também a aplicação móvel da Amazon Prime tem uma versão em língua portuguesa.

Em comunicado, a country manager da Amazon em Itália e Espanha, Mariangela Marseglia, manifestou satisfação “pelo facto de os clientes em Portugal poderem agora juntar-se aos mais de 200 milhões de membros em todo o mundo que já usufruem dos benefícios do Prime”.

“O Prime proporciona aos nossos clientes portugueses o melhor das compras e do entretenimento. Estamos a lançar uma série de vantagens especificamente dirigidas aos membros portugueses, incluindo envios rápidos e grátis e acesso ao Prime Video desde o primeiro dia, e isto é só o começo. Vamos oferecer mais opções de envios rápidos e adicionar mais filmes e séries no futuro”, acrescentou.

Tal como se sucedeu com a chegada da Netflix e da plataforma de streaming da HBO a Portugal, também a Vodafone é o primeiro operador de telecomunicações a garantir condições específicas de acesso ao Amazon Prime.

Desta forma, a Vodafone Portugal iniciou hoje uma campanha em que oferece a subscrição do Amazon Prime aos novos clientes dos serviços fixo e móvel, com períodos promocionais que variam entre os seis e os 24 meses.

“Os novos clientes do serviço de televisão Vodafone com uma box de última geração – a VBox – terão uma assinatura mensal Amazon Prime de seis a 24 meses, dependendo do pacote de fibra que subscreverem. Já no serviço Móvel, os clientes que aderirem aos tarifários móveis RED (mais de 3GB) e RED Infinity irão usufruir de uma oferta de seis meses, sendo de 24 meses no tarifário RED Infinity Giga”, lê-se num comunicado da Vodafone Portugal.

Já os que subscreviam já o Amazon Prime Video, através das ofertas Vodafone e Yorn, serão automaticamente atualizados para a nova oferta Amazon Prime. “Os clientes que ainda estão a beneficiar de um período promocional do Prime Video manterão as condições da oferta”.