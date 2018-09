Sheldon Adelson: O dinheiro por trás de Donald Trump

Nasceu no Dorchester, o Dot, um bairro pobre no sul de Boston, no Massachusetts. Filho de pais de ascendência judia – o pai judeu ucraniano, taxista, e a mãe judia lituana, modista –, começou a trabalhar aos 12 anos, já no final da II Grande Guerra, depois de pedir 200 dólares emprestados a um tio para comprar uma licença de venda de jornais. Muitos anos mais tarde, em 2015, tornou-se o maior financiador registado de uma campanha eleitoral nos Estados Unidos, depois de doar o equivalente a 25 milhões de euros para a campanha eleitoral do candidato Donald Trump, quantia que fazia parte de um ‘bolo’ bem maior, de 65 milhões, com que financiou o próprio Partido Republicano, de que faz parte.

Chama-se Sheldon Adelson, é o 21º homem mais rico do mundo, segundo a lista de bilionários da Forbes, de 2018. Tem uma fortuna avaliada em 38,5 mil milhões de dólares (cerca de 32,9 mil milhões de euros), que vêm, principalmente, do Las Vegas Sands, e tem enorme influência na Casa Branca – que continua a financiar, segundo a imprensa norte-americana – e é a conexão entre Washington e Telavive, capital de Israel.

Adelson é tido por vários comentadores – entre eles Eva Illouz, professora de sociologia na Universidade Hebraica de Jerusalém – como o homem que está por trás dos avatares da política diplomática da Casa Branca em relação a Israel, que tanto brado tem dado e que colocou Donald Trump em conflito com quase todo o mundo depois de decidir unilateralmente (em relação à ONU) aceitar Jerusalém como a capital unicamente de Israel. Mas não só. A longa mão de Adelson também se fez sentir no caso do Irão. Já desde antes do acordo nuclear assinado por Teerão e por seis países ocidentais, entre os quais os Estados Unidos, o magnata judeu insistia que o país devia impor ao Irão a sua vontade de forma determinada e recorrendo a palavras de violência – que deviam ser, dizia, a imagem do que os Estados Unidos seriam capazes de fazer se Teerão não se comportasse dentro de cânones aceitáveis. Por outras palavras: o Irão deveria desfazer-se de todo o arsenal militar e científico que lhe permitia atingir a produção de bombas atómicas, sob pena de se tornar o alvo real de uma ogiva, mas de produção norte-americana. Só que, os tempos não estavam de feição para posições de tanto vigor linguístico, e Barack Obama, o anterior presidente norte-americano, acabou mesmo por impor um acordo – até que o seu sucessor, novamente motivado por Adelson, decidiu rasgar toda aquela papelada que considerou inútil e regressar – contra todos os outros países assinantes do acordo – à virulência do discurso da desordem.