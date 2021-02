SIVA tem nova Diretora Geral da Volkswagen em Portugal

Marília Machado dos Santos é a nova Diretora Geral da Volkswagen em Portugal, anuncia a SIVA em comunicado.

Com cerca de 20 anos de experiência no setor automóvel, Marília Machado dos Santos ingressa na SIVA para assumir as funções de Diretora Geral da Volkswagen em Portugal.

A SIVA distribui as marcas Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini, Volkswagen Veículos Comerciais e Cupra em Portugal.

Desde 2019, integra o universo da Porsche Holding Salzburg, a maior empresa europeia de distribuição automóvel, subsidiária a 100% do Grupo Volkswagen. Recorde-se que em 2019 aa Porsche Holding Salzburg (PHS) concluiu a compra da SIVA. A importadora da Volkswagen, Audi, Skoda, Lamborghini e Bentley passou para as mãos da empresa austríaca, que pertence ao grupo Volkswagen no dia 15 de outubro desse ano.

“Licenciada em Ciências Matemáticas e com um Mestrado em Estatística e Gestão da Informação, Marília Machado dos Santos iniciou o seu percurso profissional no setor automóvel em 2002, na área do Marketing de Produto, tendo desempenhado diversas funções na Automóveis Citroën e, mais tarde na Fiat Portugal, onde acumulou grande experiência nas vertentes do Marketing e da Publicidade. Em 2015 regressa ao Grupo PSA Portugal, como Diretora de Marketing da Citroën e da DS, assumido três anos depois a Direção Comercial”, lê-se no comunicado.

A agora Diretora Geral da Volkswagen em Portugal era, desde 2019, responsável pela marca francesa no mercado nacional, enquanto Country Brand Manager da Citroën Portugal.

“Marília Machado dos Santos passa agora a conduzir os destinos da Volkswagen, representada em Portugal pela SIVA, com o desafio de reforçar a posição da marca no mercado português, em estreita parceria com a rede de concessionários. Substitui no cargo Licínio de Almeida, que passará a desempenhar outras funções na empresa”, lê-se na nota.