Siza Vieira garante que “daqui a 15 anos hidrogénio terá papel fundamental e indispensável”

O ministro da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, defendeu que o hidrogénio vai ter um papel fundamental daqui a 15 anos, em resposta ao Partido Social Democrata (PSD), durante reunião plenária, cujo debate foi sobre política geral.

Em resposta ao deputado Hugo Carvalho, Siza Vieira admitiu que a tecnologia para o desenvolver ainda está a ser melhorada, mas destacou a relevância deste elemento químico a longo prazo. “A Europa aprovou uma estratégia para o hidrogénio que previu o desenvolvimento de tecnologia que nos permita aproveitar o hidrogénio como matéria prima em processos industriais como fonte de energia para a produção de eletricidade ou para o armazenamento de eletricidade onde ela ainda não está madura”, explicou.

“Portugal espera participar nesse movimento, temos uma pequena verba do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] dedicada ao desenvolvimento destas tecnologias, temos também participação em projetos europeus de investigação e desenvolvimento nesta área porque sabemos que daqui a dez anos, daqui a 15 anos o hidrogénio vai ter um papel fundamental e indispensável”, afirmou o ministro da Economia.

O deputado do PSD Hugo Carvalho tinha questionado o Governo sobre estava “em condições de garantir ao Parlamento se a mobilidade e a economia da mobilidade no futuro vai ser assente em hidrogénio, se já sabe transportar hidrogénio verde e se já sabe armazena-lo com um racional económico e com sustentabilidade”.