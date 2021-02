“Sócios gerentes e trabalhadores independentes ainda precisam de apoio”, diz CDS

O CDS apresentou, esta quarta-feira, um projeto de lei com o objetivo de ajudar os sócios gerentes e trabalhadores independentes, sendo que na perspetiva dos centristas estes carecem de mais apoios.

“Os socio gerentes e trabalhadores independentes ainda precisam de ajuda”, frisou João Gonçalves Pereira. O centrista reconheceu a dificuldade de ser “Governo num período tão difícil”, mas salienta ser preciso continuar a “apoiar a economia e proteger o emprego”.

A proposta apresentada tem como objetivo estender apoios aos sócios gerentes e trabalhadores independentes. Segundo consta na proposta apresentada, os centristas referem que a majoração do limite mínimo do subsídio de desemprego “deveria ser alargada ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por cessação de atividade profissional”.

No geral, todos os partidos concordaram com a necessidade de estender apoios, proposta pelo CDS-PP. A deputada do Partido Social Democrata (PSD) Ofélia Ramos frisou que “o Governo tem reiteradamente a difícil situação dos sócios gerentes”

Por sua vez, João Cotrim Figueiredo, do Iniciativa Liberal, referiu que “só à sexta revisão de lay-off e sistemas de apoio é que a sua situação passou a estar contemplada de uma forma expedita”. Inês Sousa Real do PAN disse que os apoios tardaram “em ser reconhecido na lei do orçamento suplementar no final do mês de julho”.

Bruno Dias, do PCP, pediu que a matéria fosse debatida com “medidas concretas” e Isabel Pires falou que até ao momento tem existido “atrasos e exclusão de demasiada gente” dos apoios.