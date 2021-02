Sodexo anuncia parceria com a Domino’s Pizza

A Sodexo anunciou uma parceria com a Domino’s Pizza, a maior rede de pizzarias delivery do mundo, permitindo que os utilizadores do Sodexo Refeição Pass realizem o pagamento das suas encomendas, através o seu Cartão Refeição.

A Sodexo pretende “responder a uma clara tendência, que vinha já sendo registada nos comportamentos de consumo, mas, sobretudo, antecipar o seu expectável crescimento motivado pelas medidas de prevenção no âmbito da Covid-19”.

“A Sodexo tem no seu ADN a inovação e procura oferecer soluções que, efetivamente, melhorem a qualidade de vida dos seus clientes e dos utilizadores do cartão refeição Sodexo. Assim, neste período excecional das nossas vidas, continuamos a reinventarmo-nos de forma a responder aos novos desafios, com novas soluções que tragam benefícios a todos”, afirma Cláudia Andrade, Diretora de Vendas e Marketing, da Sodexo Portugal.

Tal como sucedeu com a possibilidade de realização de pagamentos de refeições e bens alimentares através de MB Way, a Sodexo volta a ser a primeira entidade, gestora de cartões refeição, a disponibilizar a opção de pagamento de pedidos de encomendas, junto de cadeias de restauração, fazendo uso do seu cartão Sodexo Refeição Pass.

Para celebrar a parceria, a Sodexo lança uma campanha promocional, exclusiva para os seus clientes, que consiste na oferta do “menu Sodexo”.