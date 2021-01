Sondagem. PS com vantagem de 13 pontos sobre PSD

As mais recentes sondagens realizadas sobre possíveis resultados nas eleições legislativas demonstram que o Partido Socialista continua à frente com uma margem de voto entre os 35% e os 40%.

A sondagem da Aximage para a TSF, desta terça-feira, demonstra que o PS está à frente com 39,9% de intenções de voto, enquanto o PSD tem 26,6%. Em terceiro, está posicionado o Chega com 7,7% e em quarto o Bloco de Esquerda 7,5%. Segue-se a Coligação Democrática Unitária (CDU), que reúne Partido Comunista Português e Verdes, com 5% das intenções de voto e o PAN com 3,5%. Nesta sondagem, a Iniciativa Liberal obteve 3,5%, enquanto o CDS ficou apenas com 0,8% e o Livre com 0,6%.

Outra sondagem, realizada pelo CESOP-Universidade Católica Portuguesa para a RTP, divulgada no domingo, demonstra que os o PS garante 35% da estimativa de voto. O PSD, fica pelos 23% e o Chega sobe agora para os 9%. A Iniciativa Liberal ultrapassa a CDU e fica com 7%, enquanto a união dos comunistas com os ecologistas obteve 6% das intenções de voto. Os dados remontam para a sondagem realizada durante as eleições presidenciais.