Subida da Apple não segura Wall Street

As ações da Apple fecharam a subir 4,91%, depois de ter anunciado os seus resultados do trimestre. O segmento dos serviços da Apple gerou receitas recorde, ascendendo aos 11,5 mil milhões de dólares. Este segmento inclui a Apple Music, a App Store (a loja de aplicações da Apple) e a Apple TV +, o serviço de streaming anunciado este ano e que vai rivalizar com a Netflix.

As receitas recuaram 5,1% para 58 mil milhões de dólares, mas superaram as estimativas dos analistas auscultados pela Bloomberg, que estimavam um volume de negócios de 57,5 mil milhões de dólares. Já os lucros desceram para 11,6 mil milhões, ou 2,46 dólares por ação, quando os analistas previam 2,37 dólares por título.

Mas apesar disso os índices de Wall Street fecharam em queda. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,61% para 26.430,14 pontos; o Nasdaq recuou 0,38% para 7.751,85 pontos e o S&P 500 perdeu 0,75% para 2.923,73 pontos.

O Nasdaq foi penalizado pela queda da matriz do Google que esta semana apresentou resultados. As ações da Alphabet caíram 2,14%.

A terceira reunião da Fed marcou o passo de Wall Street. A Fed, banco central norte-americano, manteve as taxas de juro inalteradas e garante que aguarda por um crescimento “sólido” da economia dos Estados Unidos. Ignorando as recomendações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer acelerar a atividade económica baixando as taxas, a Fed manteve, por decisão unânime, as taxas num intervalo de 2,25% a 2,50%.

Hoje a Europa esteve parada com o feriado do dia do trabalhador, mas nem por isso os investidores viraram os ímpetos compradores para os Estados Unidos.

Noutros mercados, o petróleo crude West Texas no mercado norte-americano cai 0,58% para 63,54 dólares, ao passo que o Brent, referência na Europa, sobe 0,06% para 72,10 dólares o barril.

O euro cai 0,20% para 1,1193 dólares.