Suíços da Intersport preparam ‘assalto’ ao mercado português

Os suíços da Intersport, centro de compras especializado em distribuição de artigos desportivos, está a preparar a abertura de uma rede de lojas em Portugal – o que pretende fazer com o recurso a parceiros locais que lhe permitam ultrapassar o desconhecimento do mercado local.

A entrada dos suíços – a sede social é em Berna, mas o grupo foi fundado em 1968 em Paris – faz parte de uma estratégia de crescimento na Península Ibérica, para a qual o grupo tem previsto um investimento da ordem dos 795 mil euros, segundo avança a imprensa espanhola.

O salto para o mercado português dar-se-á ainda este ano, com o grupo a garantir que já está “à procura« de parceiros locais”, algo fundamental num mercado onde já “há muita oferta de de produtos de médio e baixo custo, mas há um distribuidor comprometido com os artigos mais técnicos”, disse Ignasi Puig, presidente da subsidiária espanhola do grupo, ao jornal Modaes. Só em Espanha, o grupo suíço tem 235 lojas.

A Intersoport surgiu originalmente em 1924: chamava-se La Hutte e era especialista em equipamentos para escuteiros. No final da década de 1950, para resistir à concorrência, três empresa de distintos mercados (Alemanha, Holanda e Bélgica) juntam-se à francesa La Hutte para criarem o primeiro grupo europeu de artigos desportivos sob o selo Intersport.

Finalmente, em 1968 e com base na marca Intersport, surgiu a Intersport International Corporation (IIC), que agregava dez centros de compras nacionais. Desde 1983, a CII desenvolveu algumas marcas desportivas internacionais: Mc Kinley, Etire, TecnoPro, Nakamura (1989), ProTouch e Energetics (ambas em 1992) e FireFly (1998), são o acervo das suas marcas atuais.

Em 2019, o grupo atingiu uma faturação de 12,3 mil milhões de euros – onde estã agregada a participação da subsidiária Athlete’s Foot. No final do exercício passado, a CII tinha presença em 57 países e contava com 5.421 estabelecimentos (140 menos que no final de 2018), a que se acrescentam 561 lojas da The Athlete’s Foot (mais 24 que em 2018). Alemanha, França, Canadá, Itália e Suíça são os principais mercados onde o grupo está instalo.