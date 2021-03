TAP vai começar a voar para Cancun a partir de março

A TAP revelou esta quinta-feira que vai acrescentar uma nova rota, para Cancun a partir de março, passando a haver uma rota aérea direta comercial entre Lisboa e o México.

“Cancun, no México, é a nova cidade que a Companhia aérea portuguesa vai ligar diretamente a Lisboa em 2021. Os voos entre as duas cidades começam este sábado, no dia 27 de Março, com três frequências semanais”, explica a TAP em comunicado.

Segundo a TAP, “as partidas de Lisboa serão às quintas, sextas e sábados, pelas 23h45 (horas locais) e com chegada a Cancun às 4h00 do dia seguinte, com exceção do voo inaugural que sairá do Aeroporto Humberto Delgado às 22h45 e terá chegada às 04h10. No sentido inverso, os voos partem de Cancun às 19h30 (horas locais), às sextas, sábados e domingos, com chegada à capital portuguesa às 10h30 do dia seguinte”.

Para a companhia aérea portuguesa a nova rota vai permitir “fortalecer a competitividade da TAP no seu hub, em Lisboa, sobretudo em contexto geográfico, uma vez que confere acesso privilegiado da América Central para a Europa e o mesmo no sentido inverso”.

Os voos da nova rota da TAP serão operados pelo modelo de vanguarda A330neo da Airbus e estão disponíveis bilhetes a partir de 500 euros, ida e volta com todas as taxas incluídas, ou por 29.000 milhas (ida) no programa de passageiro frequente TAP Miles&Go.

A TAP informa que “os bilhetes de e para Cancun comprados até 31 de Maio, com data de viagem marcada até 31 de dezembro de 2021, beneficiam de uma alteração gratuita”. De forma a tranquilizar os passageiros quanto à Covid-19, a companhia aérea portuguesa garante que “continuará a acompanhar constantemente a evolução dinâmica da pandemia e os seus impactos operacionais, sendo a lista de rotas e voos ajustada sempre que as circunstâncias o exijam. A TAP estende cobertura dos atuais seguros de viagens a doenças transmissíveis, incluindo a COVID-19”