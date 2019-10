Taxas alfandegárias de Trump vão afetar aviões franceses, uísque irlandês e queijo italiano

Os Estados Unidos anunciaram, esta quarta-feira, que vão impor taxas alfandegárias sobre produtos da União Europeia a partir de 18 de outubro, uma medida que surge após uma decisão favorável da Organização Mundial de Comércio (OMC), para compensar as ajudas da União Europeia à fabricante Airbus.

As novas taxas variam entre os 10% e os 25% e vão afetar grande parte dos países europeus, incluído Portugal, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido. A lista inicial valia 21 mil milhões de dólares (19,1 mil milhões de euros), mas a versão final ronda os 6000 milhões de euros, ficando isentos produtos como helicópteros, peixe (excepto marisco), lençóis, metais, carteiras, entre outros.

Segundo a lista divulgada pelo Gabinete de Comércio Internacional dos EUA, serão impostas taxas sobre os seguintes produtos:

Taxa de 25% sobre uísques irlandeses e escoceses de malte simples, várias peças de vestuário (pullovers, roupas de malha e caxemira) e cobertores do Reino Unido; Café, ferramentas, máquinas fotográficas, electrodomésticos, livros impressos, biscoitos e waffles da Alemanha serão taxados em 25%; 25% sobre vários queijos, azeite e carne congelada da Alemanha, Espanha e Reino Unido; Tarifas de 25% sobre queijos italianos (parmesão, romano e provolone) e iogurte



A federação de agricultores e criadores de gado em Espanha (COAG) calcula que o prejuízo total destas taxas sobre a economia espanhola possa rondar os mil milhões de euros, diz a Reuters. Os EUA são o maior mercado estrangeiro fora da UE para o sector agrícola espanhol, que exporta vinho, azeite, queijo e azeitona. “É completamente injusto que a comunidade rural tenha de pagar a fatura de uma guerra comercial com a União Europeia que nada tem a ver com as províncias espanholas”, reage o presidente da COAG, em tom indignado.

O principal alvo das taxas dos EUA são aeronaves da Airbus fabricadas na UE, que enfrentam 10% de imposto que pode prejudicar as companhias aéreas norte-americanas como a Delta que têm mil milhões de dólares em encomendas da Airbus à espera de serem entregues.

O presidente-executivo da Airbus reagiu ao anúncio com preocupação, assinalando que esta medida vai elevar os custos para as transportadoras dos dois lados do Atlântico e que pode afectar uma cadeia de abastecimento, em que trabalham 275 mil pessoas só nos EUA. “Esperamos por isso que os EUA e a UE cheguem a uma solução negociada”, afirma Guillaume Faury, num comunicado.

Alguns produtos da União Europeia que foram poupados incluem chocolate, azeite grego, francês e português, helicópteros, peixe congelado, lagosta, vinho espumante, taças e azulejos.

