Telmo Correia vai recandidatar-se à liderança do grupo parlamentar do CDS-PP

O deputado Telmo Correia vai recandidatar-se à presidência do grupo parlamentar do CDS-PP, que vai a eleições esta quinta-feira. O atual líder parlamentar diz que a recandidatura “corresponde ao apelo” dos restantes parlamentares democratas-cristãos e compromete-se, apesar da pandemia, a criar oportunidades de afirmação do partido, “com mais trabalho, respeito institucional e inovando”.

“Ouvidos todos os deputados fiquei com a convicção de que é vontade de todos e de cada um que eu continue a liderar este grupo parlamentar”, refere o deputado Telmo Correia, numa nota enviada às redações, onde assume que entendeu corresponder ao apelo dos restantes quatro deputados do CDS-PP e recandidatar-se ao cargo de presidente do grupo parlamentar, que ocupa desde fevereiro de 2020.

Telmo Correia destaca, em comunicado, “a exigência do momento em função das circunstâncias do trabalho parlamentar numa situação de pandemia, com um grupo parlamentar de apenas cinco deputados e com uma necessidade de articulação com os outros órgãos do partido e, em particular, com a sua direção exigiam que esta escolha e decisão fosse alvo de uma séria e profunda reflexão por parte do grupo parlamentar”.

Mas, citando o filósofo espanhol José Ortega y Gasset que dizia que “cada homem é ele próprio e a sua circunstância”, mostra-se convicto de que a obrigação do CDS-PP perante as circunstância é “superá-las, criando oportunidades”. “Oportunidades de afirmação do grupo parlamentar e do CDS, com mais trabalho, respeito institucional, mas também inovando”, defende, remetendo para depois da eleição mais pormenores sobre isso.

Sobre este primeiro ano enquanto líder parlamentar, Telmo Correia diz que o grupo parlamentar fez “um trabalho assinável”, em condições difíceis, e que, para o deputado, “são motivo de orgulho para os deputados, mas que também devem ser para o CDS, no seu todo”.

As eleições para a liderança do grupo parlamentar estão marcadas para esta quinta-feira, às 15h00, na Assembleia da República. Telmo Correia foi eleito líder da bancada centrista a 18 de fevereiro de 2020, por unanimidade, sucedendo a Cecília Meireles que, após o congresso que elegeu Francisco Rodrigues dos Santos como presidente do CDS-PP, manifestou vontade de deixar o cargo que ocupava desde as legislativas de 2019.