Tiago Mayan: “Marcelo arrisca-se a terminar o mandato como presidente do país mais pobre da UE”

O candidato presidencial Tiago Mayan apontou que “Marcelo arrisca-se a terminar o seu mandato como presidente do país mais pobre da União Europeia”, durante comício virtual esta sexta-feira, 22 de janeiro.

“Marcelo arisca-se a terminar o seu mandato como presidente do pais mais pobre da União Europeia é essa a marca que não se importa de deixar para a história”, disse Tiago Mayan assegurando não querer “essa herança”.

Na sua despedida da campanha eleitoral, Tiago Mayan considerou que: “Aos olhos de muitos fomos a grande surpresa destas eleições”. Assim, o candidato acredita “que seremos uma enorme onda liberal no próximo domingo”. “Estou cada vez mais convencido disso”, completou.

Tiago Mayan defende que no domingo a força dos liberais se vai refletir nas urnas pelas conversas que tem mantido com os portugueses durante a sua campanha. “É isso que sinto dos pequenos, micro e médios empresários com quem falei e que se sentem abandonados, é isso que sinto quando recebo as mensagens dos jovens que já não aceitam salários miseráveis e não querem ver os seus lugares ocupados pelos primos do partido do costume”, referiu.

“É essa a onda que sinto quando ouço gente que me agradece por ter vindo falar de amor e de tolerância contra o extremismo”, afirmou o liberal, sublinhando que cada vez há “mais gente a não aceitar esta lógica: um país, dois sistemas”.

Durante a sua intervenção, o candidato pediu ainda aos portugueses para não terem medo e para aceitarem quem são. “Não tenham medo. Se te disserem não podes fazer, não vais conseguir, então é nesse momento que tens de insistir, tu podes ser tu sem complexos”, enalteceu o candidato apoiado pelo Iniciativa Liberal.

No evento virtual, também falou o presidente do Iniciativa Liberal. João Cotrim Figueiredo destacou esta ser a primeira vez que o partido “apoia um candidato” e disse que a candidatura de Tiago Mayan serviu para desmitificar algumas ideias erradas que existiam sobre o partido. Num dos exemplos, frisou que ficou para trás a ideia que a “que a Iniciativa Liberal se possa remotamente confundir com os que defendem ideia xenófobas, racistas”.