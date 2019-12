Tomás Correia propõe Paulo Pedroso para o Banco Montepio

Tomás Correia quer que o antigo ministro socialista Paulo Pedroso seja administrador não executivo no conselho de administração do Banco Montepio, avança o jornal Público esta sexta-feira.

Além de ministro do Trabalho e da Solidariedade no governo de António Guterres, Paulo Pedroso foi também deputado socialista. Atualmente, integra a administração do Banco Mundial.

Na reunião que teve lugar na quinta-feira para indigitar Pedro Leitão como presidente executivo da instituição, a iniciativa de Tomás Correia foi tomada em representação da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), o accionista de controlo do Banco Montepio.

A iniciativa de Tomás Correia terá sido uma das últimas como líder da administração da Mutualista.

Segundo o Público, o seu braço direito, um dos quatro que permanecem na administração, Luís Almeida, é visado numa averiguação do Banco de Portugal. Se lhe for desfavorável, o grupo mutualista poderá vir a enfrentar novas eleições.