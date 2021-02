Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Segunda-feira, 22 de fevereiro

Evento em destaque: Resultados da Galp e conferência com o novo CEO

A Galp Energia apresenta números do quarto trimestre e de 2020 antes da abertura do mercado. A petrolífera portuguesa terá registado um prejuízo de 8 milhões de euros em 2020, face a um lucro líquido de 561 milhões de euros no ano anterior, segundo a média das estimativas de 21 analistas, penalizado pela quebra da procura e dos preços durante a pandemia.

Às 14h30, o novo CEO da empresa, Andrew Brown, que foi nomeado para o cargo depois da renúncia de Carlos Gomes da Silva, fala em teleconferência com os analistas. No dia 8 de fevereiro, no primeiro dia funções Brown escreveu aos trabalhadores da petrólifera, numa carta em que a palavra “petróleo” não consta, mas que refere de forma clara às “mudanças no nosso sistema energético” e à “transição energética”. “Honrado” pela nomeação, “com um sentimento de entusiasmo” e “algo intimidado” por ser o primeiro CEO estrangeiro no cargo foram os principais sentimentos expressos pelo novo CEO da Galp.

Outros eventos em foco:

Alemanha: Instituto IFO, de Munique, divulga o seu índice de clima económico

Terça-feira, 23 de fevereiro

Evento em destaque: Eurostat divulga dados da inflação de janeiro

Depois da estimativa do início do mês que apontou para valores para a inflação na zona euro não vistos no último ano, o gabinete de estatística da UE divulga esta terça-feira os valores consolidados para o índice harmonizado de preços no consumidor de janeiro, o indicador que quantifica a inflação numa determinada economia.

O Banco Central Europeu (BCE) procura assim a confirmação de um resultado animador para o bloco europeu, que tem visto taxas de inflação anémicas que ficam muito aquém dos objetivos de 2%. Os valores estimados pelo Eurostat a 3 de fevereiro mostravam uma subida nos preços na zona euro muito a reboque das economias alemã e holandesa, que registaram variações anuais de 1,6% e 1,7%, respetivamente.

Outros eventos em foco:

Audição do Presidente da Comissão Executiva da TAP, Ramiro Sequeiro, Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação

Audição do Presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho

Audição do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas do Parlamento

Audição regimental do Ministro da Defesa Nacional na Comissão de Defesa Nacional

Reino Unido: Taxa de desemprego em novembro/dezembro

EUA: índice de confiança dos consumidores da Consumer Board

EUA: Audição semestral do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, no Comité Bancário do Senado

Quarta-feira, 24 de fevereiro

Evento em destaque: Resultados da EDP

A energética publica os números de 2020. O consenso dos 16 analistas que publicaram relatórios nos últimos 12 meses aponta para uma estimativa média de EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 3.604 milhões de euros, face aos 3.706 de 2019.

Em termos de resultado líquido, o consenso aponta para 779 milhões de euros, um subida face aos 512 milhões de euros do ano anterior, um exercício no qual a EDP contabilizou uma provisão de 86 milhões relativa ao projeto hídrico do Fridão, bem como o reconhecimento de uma imparidade de 297 milhões nas centrais a carvão na Península Ibérica.

Outros eventos em foco:

INE divulga atividade económica regional no contexto da pandemia COVID-19 , de março a dezembro de 2020

EUA: Audição semestral do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, no Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes

Nova Zelândia: Reunião trimestral de política monetária do Banco da Reserva da Nova Zelândia

EUA: Dados semanais dos inventários de crude

Resultados: EDP Renováveis, Corticeira Amorim (Lisboa); Iberdrola, Endesa (Madrid)

Quinta-feira, 25 de fevereiro

Evento em destaque: Stilwell d’Andrade apresenta plano estratégico da EDP

O CEO da EDP, que em janeiro foi eleito para um mandato de três anos depois de cinco meses como interino, vai apresentar o plano estratégico até 2025, que deverá ser carregado de energia ‘verde’. Isto quando alguns analistas dizem que avaliações das renováveis são “discutíveis”.

Crescimento na capacidade instalada de energias renováveis, novo guidance sobre o aumento dos resultados operacionais, detalhes acerca do eólico offshore e, porventura, sinais sobre subidas nos dividendos são os principais temas que os analistas esperam ouvir.

Outros eventos em foco:

Reunião plenária do Parlamento, para discutir autorização de renovação do estado de emergência

EUA: Novos pedidos de subsídio de desemprego

Resultados: Millennium BCP (Lisboa); Moderna (Nova Iorque)

Sexta-feira, 26 de fevereiro

Evento em destaque: Reunião dos ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais do G20

Numa altura em que as discrepâncias entre os programas de vacinação nos países desenvolvidos e nos países em vias de desenvolvimento exemplifica a dimensão assimétrica da crise gerada pela Covid-19, o primeiro encontro entre os responsáveis pela pasta das finanças e pelos bancos centrais das 20 maiores economias do mundo realiza-se de forma virtual e deverá incluir discussões sobre alívio de dívida aos países com maiores dificuldades.

A expectativa quanto a uma decisão sobre diferimentos para os países menos desenvolvidos e com dívidas asfixiantes cresce considerando que esta será a primeira reunião do grupo depois da mudança na Casa Branca. O período de tensões e fraturas entre antigos aliados que a administração Trump promoveu durante o mandato deste dará agora lugar à tentativa de construir pontes que Biden tem anunciado, algo que poderá beneficiar a agenda de alívio da dívida.

Outros eventos em foco:

EUA: Dados sobre rendimento pessoal e consumo de janeiro

Banco de Portugal divulga nota de informação estatística sobre empréstimos e depósitos bancários