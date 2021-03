Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Segunda-feira, 1 de março

Evento em destaque: Discurso de Christine Lagarde, presidente do BCE

As yields das dívidas soberanas estão a subir (a das Treasuries americanas a 10 anos atingiu um máximo de um ano nos 1,6% na semana passada, por exemplo). A tendência está a preocupar os investidores nos mercados acionistas, pois poderá sinalizar o regresso da inflação e uma reversão da política monetária ultra-acomodatícia, uma possibilidade que os governadores dos principais bancos centrais dizem ser ainda prematura.

O discurso de Christine Lagarde, num evento empresarial na Alemanha será, portanto, seguido com atenção sobre sinais relativos a esse tema. A presidente to Banco Central Europeu já disse que o banco central está a “monitorizar de perto” as subidas da yields.

Outros eventos em foco:

Banco de Portugal divulga nota de informação estatística sobre dívida pública

INE divulga Atividade Turística, estimativa rápida de janeiro de 2021

INE publica Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio a Retalho em janeiro

Terça-feira, 2 de março

Evento em destaque: ‘Flash’ da inflação na zona euro em fevereiro

A subida das ‘yields’ soberanas poderá representar um sinal sobre o que vem aí em termos de subida da inflação. O desconfinamento e o acumular das poupanças poderão levar a um disparo do consumo e a uma aceleração rápida dos preços, mas os decisores de política monetária dizem que deverá ser pouco significativa e temporária.

Ainda assim os dados iniciais da inflação em fevereiro na zona euro deverão ser analisados em detalhe, até porque poderão formar a base da discussão da reunião do BCE em no dia 11 de março.

Outros eventos em foco:

INE divulga Índices de Produção Industrial em janeiro

INE publica Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação em janeiro

Alemanha: vendas a retalho em janeiro

Alemanha: desemprego em janeiro

Quarta-feira, 3 de março

Evento em destaque: Governo britânico apresenta Orçamento do Estado

“Não é exagero dizer que o Orçamento vai ser um dos maiores fatores em determinar o ritmo de recuperação da economia britânica”, salientaram os analistas do ING, sobre as medidas que o chancellor of the exchequer, Rishi Sunak, vai apresentar na quarta-feira para o ano fiscal que começa em abril.

O Governo ja gastou 280 mil milhões de libras em aumentos de despesa e cortes de impostos, portanto há alguma expectativa sobre um aumento do corporation tax, eventualmente para 19%. Por outro lado, Sunak poderá aguardar até o outono, para ver se o desconfinamento em abril traz um aumento da receita fiscal.

Outros eventos em foco:

Jerónimo Martins divulga resultados do quarto trimestre e de 2020

Eurostat divulga preços na produção industrail no mercado doméstico em janeiro

Reunião plenária no Parlamento

Reserva Federal dos EUA divulga ‘beige book‘

Quinta-feira, 4 de março

Evento em destaque: Reunião da OPEP+

Num contexto de preços em máximos de 13 meses, os membros do cartel OPEP e os produtores aliados que formam em conjunto a OPEP+ reunem-se para analisar o mercado e discutir os níveis de produção. Fontes do sector dizem que em cima da mesa poderá estar um aumento de 500 mil barris na produção diária em abril. A Rússia está a favor de uma subida, enquanto a reunião servirá também para perceber se a Arábia Saudita pretende prolongar o corte voluntário de um milhão de barris por dia, que expira no final deste mês.

Outros eventos em foco:

EUA: novos pedidos de subsídio de desemprego na semana que terminou a 27 de fevereiro

Eurostat divulga vendas a retalho e taxa de desemprego na zona euro em janeiro

Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, discursa sobre a economia dos EUA

Lufthansa divulga resultados de 2020

Banco de Portugal: Nota de Informação Estatística – Taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos

Sexta-feira, 5 de março

Evento em destaque: Dados da criação de empregos nos setores não-agrícolas nos EUA em fevereiro

Depois da desilusão de janeiro, quando a economia norte-americana acrescentou apenas 49 mil postos de trabalho, os dados de fevereiro deverão voltar a números mais robustos, especialmente devido ao aliviar das medidas de confinamento na Califórnia. Os economistas sondados pela Reuters estimam a criação de 110 mil empregos.

Outros eventos em foco:

Eurostat divulga preços na importação industrial

França: balança comercial em janeiro