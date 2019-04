Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Taxa de desemprego em março

O Banco de Portugal divulga a taxa de desemprego registada em março, esta segunda-feira. No primeiro mês do ano, a taxa de desemprego em Portugal fixou-se nos 6,6%, descendo para 6,3% em fevereiro.

No mesmo dia, a Zona Euro publica o índice de confiança. Em março, o índice de confiança caiu para 0,53, o valor mais baixo desde novembro de 2016 e que compara não só com o registo de fevereiro (0,69) e com as estimativas dos analistas (0,66).

PIB e inflação da Zona Euro

A semana vai trazer dados relevantes para a economia da Zona Euro. Esta terça-feira será divulgado o crescimento do PIB da Zona Euro. No último trimestre de 2018, o crescimento acumulado do PIB dos 19 países que adotaram o Euro cresceu 0,2%. Os analistas prevêem que nos últimos três meses, o crescimento do PIB da Zona Euro cresça entre o intervalo de 0,2% e 0,3%.

Na sexta-feira, dia 3, será divulgada a subida generalizada dos preços da Zona Euro, isto é, a taxa de inflação. Em março, a inflação da Zona Euro desceu um ponto base, para 1,4%, devido à descida dos preços de certos produtos, como o tabaco, produtos alimentares e bebidas alcoólicas. Os analistas estimam que a taxa de inflação tenha subido em abril, para um intervalo entre 1,5% e 1,6%.

Resultados trimestrais do BPI

O BPI, liderado por Pablo Forero, apresenta os resultados relativos ao primeiro trimestre do ano, sendo o primeiro banco a operar em Portugal a fazê-lo. O BPI terminou o ano passado com um lucro de 490,6 milhões de euros e, no primeiro trimestre, os lucros subiram 32%, em termos homólogos, para 104,2 milhões.