Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Lagarde é ouvida no Parlamento Europeu

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, é ouvida esta terça-feira no Parlamento Europeu sobre o relatório do Banco Central Europeu de 2018, mas também se espera que detalhe a abordagem do banco sobre a evolução da economia da zona euro e o impacto do Brexit.

Powell é ouvido no Senado norte-americano

O presidente da Reserva Federal norte-americana carregou no modo ‘pausa’ e aparenta não ter pressa para mudar. Esse será um dos temas que dominará o discurso de Jerome Powell em Capitol Hill, na terça e quarta-feira, com os mercados atentos ao que sinalizar sobre o impacto do coronavírus na economia norte-americana. O líder da Fed deverá ainda explicar a ação do banco central sobre a compra de títulos do Tesouro, o que tem injectado liquidez no mercado desde outubro de 2019.

IGCP quer angariar até 1.250 milhões de euros em dívida a longo prazo

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realizada na quarta-feira um leilão duplo de Obrigações do Tesouro com maturidade de seis e 14 anos, com um montante indicativo entre mil milhões e 1.250 milhões de euros. Segundo o programa de financiamento para este ano, o IGCP prevê financiar-se em 16,7 mil milhões através da “emissão bruta de OT [Obrigações do Tesouro], combinando sindicatos e leilões, assegurando emissões mensais”, com os leilões a ter lugar ás segundas e quartas quarta-feiras de cada mês.

Bruxelas atualiza as projeções económicas

A Comissão Europeia divulga esta quinta-feira a atualização das projeções económicas para os países da União Europeia e da zona euro, pela primeira vez desde a saída do Reino Unido do projeto europeu. Em novembro, Bruxelas projectava que a economia portuguesa crescesse 1,7% este ano e em 2021, justificando que a moderação do crescimento “ainda parece provável”, embora comece agora de uma base mais alta, “tendo em conta a recente fraqueza nos indicadores de alta frequência e uma maior deterioração da procura externa”.

INE divulga estimativa rápido do PIB

As atenções na sexta-feira estarão centradas no crescimento da economia nacional em 2019, com a divulgação da estimativa rápido pelo Instituto Nacional de Estatística. O Governo projecta que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha registado uma expansão de 1,9% no ano passado, depois de ter crescido 2,4% em 2018. No terceiro trimestre do ano passado, cresceu 1,9% , mas comparativamente com o segundo trimestre desacelerou para 0,3% em termos reais.