Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta quarta-feira

O evento em destaque esta quarta-feira, dia 17 de fevereiro, é o facto de Portugal ir aos mercados para angariar até 1.250 milhões de euros em dívida a curto prazo. O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública informou no final da semana passada que haverá um leilão de dívida a três meses e a 11 meses.

Destaque ainda para a assinatura de um memorando de entendimento entre a Nokia e o Governo para a criação de um Centro de Serviços Globais, em Portugal, no âmbito de uma parceria que prevê também a cooperação entre as duas entidades para a implementação do Plano de Ação para a Transição Digital.

