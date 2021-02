Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta terça-feira

Evento em destaque: João Leão na Comissão de Orçamento e Finanças

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, é ouvido pelos deputados na Comissão de Orçamento e Finanças. Depois de o INE ter divulgado um crescimento de 0,4% no quarto trimestre de 2020, o ministro admitiu, contudo, que o novo confinamento generalizado, decretado no início do 2021, terá efeitos negativos na atividade económica nos primeiros meses do ano, que implicarão uma evolução anual menos favorável do que anteriormente antecipado.

Os deputados deverão, portanto, questionar o ministro sobre o timing e a escala de uma revisão da projeção de crescimento de 8,5% inscrita no Orçamento do Estado para 2021. Outro assunto que deverá estar em cima da mesa é a restruturação da TAP, processo sobre o qual o Governo chegou a acordo com os sindicatos nos últimos dias.

