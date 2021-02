Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta terça-feira

O Eurostat publica esta terça-feira os dados do PIB da zona euro referentes ao último trimestre do ano passado e a totalidade de 2020. De acordo com a primeira estimativa, o PIB da zona euro recuou 6,8% em 2020, depois de uma contração de 5,1% no quarto trimestre e o da União Europeia caiu 6,4% e 4,8%. No quarto trimestre de 2020, o crescimento da economia da zona euro recuou 5,1% na variação homóloga e 0,7% em cadeia. Já o PIB da União Europeia contraiu 4,8% face ao quarto trimestre de 2019 e 0,5% em comparação com o terceiro de 2020.

