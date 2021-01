Nada como um livro divertido para ajudar a espairecer e a ocupar o tempo, para quem possa cumprir o confinamento determinado pelo atual estado pandémico: “Três Homens num Barco”, de Jerome K. Jerome é o livro certo para nos fazer esquecer as agruras destes tempos.

George, Harris e J. (para não falar do cão) são três amigos que decidem fazer uma viagem ao longo do rio Tamisa, em Inglaterra. Depois de uma preparação atribulada, embarcam numa jornada que se transforma num acontecimento ímpar nas suas vidas. O pequeno barco transforma-se no epicentro de uma série de aventuras e peripécias inusitadas, tão absurdas como caricatas, reunindo uma variedade de temas improváveis como sátira social, filosofia e humor numa descrição absolutamente feliz e conseguida da natureza humana.

