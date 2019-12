Trump quer mais água a correr nas WC

O presidente norte-americano, Donald Trump, considerou que os standards sobre a utilização eficiente da água nos Estados Unidos não são eficazes porque acabam por gastar mais água e deu um exemplo: utiliza-se o autoclismo nas casas de banho entre “dez a 15 vezes, por oposição a uma” dentro das casas com equipamentos low-flow (baixo fluxo), que são mais eficientes na utilização de água

Consequentemente, Donald Trump pretende levar a cabo uma revisão dos standards sobre a utilização eficiente da água a nível federal.

Num evento na Casa Branca, esta sexta-feira, que reuniu Donald Trump e pequenos comerciantes norte-americanos, o presidente dos EUA defendeu a ideia de que os equipamentos instalados nas casas de banho restringiram a água a uma simples ‘gota’.

Segundo a “Bloomberg”, o presidente norte-americano disse que “praticamente já não se pode lavar as mãos porque a torneira deita pouca água”.

“Acontece que deixamos a torneira correr por mais tempo e demora-se mais tempo para lavar as mãos e acaba-se por gastar a mesma quantidade de água”, disse Donald Trump.

Para o presidente dos EUA, é do “senso comum” rever os standards sobre a utilização eficiente da água que, queixou-se, acabaram por resultar em duches “com água a correr calmamente” e em casas de banho que “acabam por gastar mais água” devido a uma utilização repetitiva dos autoclismos.

