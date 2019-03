Tusk convoca Conselho Europeu para 10 de abril

O presidente do Conselho Europeu convocou um Conselho Europeu para 10 de abril, depois desta sexta-feira o Parlamento britânico ter chumbado o acordo de saída da União Europeia pela terceira vez.

O anúncio foi feito por Donald Tusk no post no Twitter, logo após os deputados britânicos terem rejeitado por 58 votos o acordo para o Brexit. O cenário de um ‘Brexit’ sem acordo a 12 de abril torna-se agora mais forte.

“Na sequência da rejeição do acordo de saída pela Câmara dos Comuns, decidi convocar um Conselho Europeu para 10 de abril”, escreveu.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit

