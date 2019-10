Uber lança planos de subscrição mensal para as bicicletas Jump, mas tarifa por minuto dispara mais de 30%

A Uber lançou exclusivamente em Lisboa, esta terça-feira, duas novas modalidades de subscrição mensal sobre o seu serviço de bicicletas elétricas partilhadas. Tratam-se dos planos Electric e Electric+ que permitirão, pelos cálculos da Uber, uma poupança de até 140 euros mensais pelos utilizadores regulares das bicicletas Jump.

Com a criação destes dois novos planos de subscrição, também a partir do primeiro dia do mês de outubro, a tarifa das viagens em bicicletas Jump fora do plano de subscrições agrava cinco cêntimos, passando cada viagem a custar 20 cêntimos por minuto, uma subida de 33% nestas tarifas.

A novidade na operação da Uber em Portugal, no que respeita às bicicletas Jump, consiste num projeto-piloto que terá uma duração de quatro meses. Isto é, depois do dia 31 de janeiro de 2020, a equipa de Francisco Vilaça, diretor-geral da Jump Portugal, vai decidir se estes dois planos de subscrição mensal do serviço torna-se efetivo em Portugal.

Fonte oficial da Jump Portugal disse ao Jornal Económico que o objetivo da Uber é exportar os dois novos modelos de subscrição do serviço de bicicletas partilhadas para todos os países onde a Uber disponibiliza o serviço da Jump.

Porquê lançar este projeto-piloto na capital portuguesa? “Os lisboetas viajam cada vez mais com a Jump numa base diária e decidimos criar estes planos de subscrição à medida das necessidades de mobilidade de quem vive, trabalha ou estuda em Lisboa. Queremos contribuir para que mais pessoas utilizem opções de mobilidade partilhada e os transportes públicos na cidade”, explicou o diretor-geral da Jump em Portugal, citado em comunicado.

O plano Electric pode ser subscrito por 24,90 euros por mês e oferece ao utilizador 15 minutos diários para viagens em bicicletas Jump, o que permitirá poupar até 65 euros mensais. Já o plano Electric+ pode ser subscrito por 39,90 euros dando ao utilizador 30 minutos diários em viagens, o que permitirá uma poupança de até 140 euros por mês.

Oito meses depois de ter iniciado a operação do serviço Jump em Portugal, a Uber oferece hoje um total de 1.750 bicicletas Jump e afirma cobrir 100% da área urbana.