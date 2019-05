Um golo (no último segundo) bastou. Ajax perde 80 milhões de euros em bolsa

Um golo no último segundo dos cinco minutos de descontos do Ajax – Tottenham deixou o campeão holandês fora da final da Liga dos Campeões e com uma desvalorização de 20% das ações em bolsa. Aos 95 minutos de jogo, o Ajax estava muito perto da final, que se vai realizar em Madrid, mas os londrinos marcaram no último lance do desafio e fizeram com que a confiança dos investidores seguisse o mesmo rumo das esperanças dos adeptos da equipa de Amesterdão.

Recorde-se que o Ajax, onde despontam jovens estrelas como De Ligt e De Jong, tinha ganho em Londres por 1-0 e ao intervalo da segunda mão já levava mais dois golos de vantagem, obrigando o Tottenham a ter de fazer uma segunda-parte de sonho: marcar três golos sem sofrer nenhum. A confirmar o carácter imprevisível das meias-finais da Liga dos Campeões nesta versão 2018-2019, Lucas Moura marcou um ‘hat-trick’ e deixou em delírio os adeptos de um clube que chega a final de Madrid sem ter feito qualquer contratação esta temporada.

Quanto ao Ajax, refira-se que a mítica equipa de Amesterdão estava a ter um desempenho notável, também em bolsa. A inesperada campanha na Liga dos Campeões provocou uma enorme valorização da sua cotação, com o valor dos melhores futebolistas também a disparar. As ações do clube holandês triplicaram o preço dos últimos anos e chegaram mesmo a registar máximos históricos acima dos 25 euros.

Com o golo que gelou a Arena de Amesterdão, o Ajax reduziu o seu valor em Bolsa em cerca de 80 milhões de euros, com a capitalização a situar-se abaixo dos 400 milhões de euros. O golo no último segundo da eliminatória fez com que os investidores penalizassem o clube pelo facto de Lucas Moura ter impedido uma injeção adicional nas contas do clube permitido por uma eventual chegada à final da competição.