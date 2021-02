Universidade Portucalense em fórum de ideias da NATO

Muito mais do que representar Portugal, trata-se de uma oportunidade única para interagir com um conjunto de peritos de alto nível da NATO e com o grupo de 14 jovens líderes da NATO”. Quem o diz é André Pereira Matos, docente do departamento de Direito e investigador do Instituto Jurídico da Universidade Portucalense, que integrou a equipa desta Universidade na Hackathon. Subordinado ao tema “Novas Ideias para a NATO 2030”, o fórum, que se realizou com recurso às plataformas digitais, terminou, ontem, com a participação do Secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, após três dias de reuniões brainstorming.

A iniciativa envolveu jovens líderes de nove universidades selecionadas no conjunto dos 30 Estados-membros da aliança. A equipa da Portucalense integrou nove estudantes da licenciatura em Relações Internacionais e do mestrado em Relações Internacionais e Diplomacia, que estiveram acompanhados pelos docentes André Pereira Matos e Bruno Sousa, responsáveis pela interação com peritos da NATO, bem como de think tanks internacionais, stakeholders da sociedade civil e do setor privado, peritos e jovens líderes da organização.

Os estudantes com “as melhores propostas” conquistaram a possibilidade de as aprofundar, para as apresentar, mais tarde, na cimeira da NATO. “Esta é uma oportunidade singular para aprofundar conhecimentos de networking e de construção do perfil curricular a nível nacional e europeu”, salienta André Pereira.

À Universidade Portucalense na Hackathon NATO juntaram-se equipas das norte-americanas Harvard e Johns Hopkins, alemã Freie Universität, King’s College London, do Reino Unido, Charles University Prague, da República Checa, francesa SciencePo Paris, University of Tromso, da Noruega, e University of Vilnius, da Lituânia.