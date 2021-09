Vá para fora cá dentro. Nunca os turistas nacionais viajaram tanto dentro de portas como em agosto

O alojamento turístico registou 4,2 milhões de dormidas de residentes no mês de agosto, sendo este o “valor mensal mais elevado desde que há registos”, num crescimento de 24,2% face ao mês anterior e de 22,6% a agosto de 2019, revela o Instituto Nacional de Estatística esta quinta-feira, 30 de setembro. No total, o sector registou 2,5 milhões de hóspedes e 7,5 milhões de dormidas no mês em análise, valores que corresponderam a aumentos de 35,6% e 47,6%, verificando melhorias.

No entanto, estes valores ainda estão longe dos números pré-pandemia, nota o gabinete. “Os níveis atingidos em agosto de 2021 foram, no entanto, inferiores aos observados em agosto de 2019, tendo diminuído o número de hóspedes e de dormidas, 23,6% e 22,1%, respetivamente”.

Por sua vez, os mercados externos totalizaram 3,3 milhões de dormidas em agosto, verificando um crescimento de 94,5% em relação a julho de 2021. Em termos comparativos com agosto de 2019, verifica-se um decréscimo de 46,9%, notando que os estrangeiros optaram por não ficar tantas noites em Portugal.

No período acumulado até agosto de 2021, observou-se um aumento de 11,8% das dormidas totais, em que os residentes ganharam expressão. Nos primeiros oito meses do ano, os residentes dormiram mais 29,1%, enquanto as dormidas dos não residentes caíram 6,4% no mesmo período.

Comparando os primeiros oito meses de 2021 com os mesmos de 2019, verificou-se que as dormidas diminuíram 58,4%, sendo que os não residentes apresentaram uma quebra de 75,6% e os residentes de 18,9%.

No mês em análise, 16,5% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram qualquer movimento de hóspedes, em comparação com os 20,4% de estabelecimentos que não registaram atividade no mês anterior.