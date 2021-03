“Vai haver sinal de desconfinamento limitado na próxima segunda-feira”, confirma André Ventura

O presidente do Chega, André Ventura, adiantou que na próxima segunda-feira se vai iniciar o desconfinamento, depois de se ter reunido com o Presidente da República, esta quarta-feira.

A afirmação de André Ventura antecede o anúncio do Governo, que vai apresentar esta quinta-feira o plano de desconfinamento. O líder do Chega referiu aos jornalistas que, numa primeira fase, “o que teremos será a reabertura das cresces e do ensino pré escolar, venda ao postigo de alguns estabelecimentos, a reabertura de livrarias e espaços adjacentes, estando ainda em dúvidas cabeleireiros, barbearias”.

“É o que o Governo admite fazer, será um desconfinamento ainda muito limitado face aquilo que alguns partidos quereriam e que alguns especialistas admitiriam”, clarificou André Ventura, completando que o alívio das restrições para conter a pandemia começará já na segunda-feira.

Tal como já tinha expressado a 8 de março, depois de reunião do Infarmed com Governo e partidos com representação na Assembleia da República, André Ventura aproveitou a ocasião para reforçar ao Presidente da República que se opõe a este plano e em alternativa sugeria um que estivesse dividido em duas fases, ao invés das cinco sugeridas pelos especialistas e que aparentemente foram acolhidas pelo executivo de António Costa.

“Demos conta da nossa crítica a este plano, de por um lado apostar num nível de desconfinamento em múltiplas fases, o que vai confundir as pessoas”, afirmou Ventura sublinhando que “mais valia um plano com duas fases de desconfinamento”. “Em primeiro lugar, com algumas limitações de agora até meio de abril e outros de meio de abril para a frente e isto seria mais claro, mais nítido”, explicou.

“Poderíamos articular os bens que queremos salvaguardar, por exemplo a restauração por dentro poderia só abrir a meio de abril, agora abririam quiosques e esplanadas, poderiam abrir pequeno comércio de uma certa dimensão, poderia abrir cabeleiros, barbeiros e podíamos deixar para depois ginásios, restauração”, descreveu o deputado único do Chega.

André Ventura comparou ainda Portugal com os países europeus e admitiu que não se compreender “como é que em Espanha está tudo aberto, embora com restrições, e nós aqui tenhamos tudo fechado”, sendo que a taxa de incidência é menor do que um em todas as regiões do país.