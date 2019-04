Vão existir mais 22% de multimilionários até 2024

A população multimilionária, que apresenta uma riqueza superior a 30 milhões de dólares (27 milhões de euros), deverá crescer 22% durante os próximos cinco anos, aumentado para perto de 250 mil pessoas.

Ainda que se verifique o agravamento de uma perspetiva económica, há analistas que prevêem uma desaceleração ou recessão ao longo de 2019 e 2020. No entanto, estima-se que a criação de riqueza irá continuar durante o presente ano e, que até dezembro, se ultrapasse os 20 milhões de multimilionários mundiais.

Este valor irá fazer com que a economia asiática desempenhe um papel importante, de acordo com o jornal espanhol ‘Cinco Dias’. Assim, verificar-se-á um importante crescimento do poder de compra da população asiática, que deverá fechar 2019 com 5,8 milhões de milionários. A Europa deverá chegar aos 5,9 milhões e a América do Norte aos 6,6 milhões de milionários.

Até 2024, a Índia vai liderar o ranking, tendo uma previsão de aumento de 39%, com ativos acima de 30 milhões de dólares (26,67 milhões de euros). Segue-lhe as Filipinas, com uma previsão de 38% e a China com 35%.

O ano de 2018 fechou com 2.229 fortunas multimilionárias, mais 8% do que no ano anterior. Ainda que estes valores apresentem um forte crescimento, ainda não atingem os níveis de 2017, quando os mercados imobiliários, de títulos e de investimentos em bens de luxo apresentaram um ano recordo, garantem os especialistas da Knight Frank.

Segundo o jornal espanhol, Espanha terminou 2018 com 4.111 pessoas com fortunas superiores a 30 milhões de dólares, representando um aumento de 5% em relação a 2017. Os milionários, por sua vez, cresceram 4% para atingir mais de 261 mil. O número de multimilionários aumentou para 29, mais 16% do em 2017. A lista destes últimos é liderada por Amâncio Ortega, dono da Zara, e o sexto mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 50,4 mil milhões de euros.

Jeff Bezos lidera a lista da Forbes de 2019, seguido por Bill Gates, Warren Buffett e Bernard Arnault.