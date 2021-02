Verdes apelam ao Governo que procure “outros fornecedores que possam enviar as vacinas atempadamente”

O partido ecologista Os Verdes (PEV), representado por Mariana Silva, pediu ao Governo que pedisse a “outros fornecedores” que pudessem enviar vacinas de forma a que estas chegassem ao país atempadamente, depois da reunião com o Presidente da República.

“Se as vacinas chegarem atempadamente nós vamos conseguir atingir o plano de vacinação, mas para atingir os planos de vacinação é preciso termos vacinas e por isso preocupa-nos este atraso”, referiu Mariana Silva sublinhando a necessidade de o Governo procurar “outros fornecedores que possam enviar as vacinas atempadamente”.

Para os Verdes, seria preciso que o executivo de António Costa avançasse e deixasse “de estar preso ao compromisso com a União Europeia”. Os ecologistas consideram que para que exista uma evolução, o Governo precisa de trabalhar com outros “fornecedores além daqueles com os quais já tem este compromisso para que possamos realmente vacinar os portugueses e para que possamos entrar numa outra fase de proteção da população”.

Mariana Silva referiu ainda, que durante reunião, o partido expressou a sua preocupação para com o desconfinamento. “Uma outra preocupação, será o desconfinamento depois de tantas declarações de estado de emergência pode ser um momento de relaxamento da população para voltarmos a subir em pico nos números, sublinhou Mariana Silva.