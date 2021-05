Vietname descobre nova estirpe que une variantes indiana e britânica

As autoridades de Saúde do Vietname detetaram, este sábado, uma nova estirpe do coronavírus que combinação das variantes da Índia e do Reino Unido, segundo a “Reuters”.

A revelação foi feita pelo ministro a Saúde do Vietname, Nguyen Thanh Long que anunciou que tinha sido descoberta “uma nova variante COVID-19 que combina características das duas variantes existentes encontradas pela primeira vez na Índia e no Reino Unido”.

Nguyen Thanh Long sublinhou que a nova estirpe é “muito perigosa” e que em breve publicará informação sobre o genoma da variante recém-identificada, que Ling garantiu ser “mais transmissível do que os tipos conhecidos”.

De acordo com o ministro da Saúde do Vietname os dados preliminares mostraram que “o vírus replica-se muito rapidamente, o que possivelmente explica por que tantos novos casos apareceram em diferentes partes do país num curto período de tempo.

Até ao momento, o país do sudeste asiático detetou sete variantes do vírus: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 – conhecida como variante do Reino Unido, B.1.351, A.23.1 e B.1.617.2 – a “variante indiana”. Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou quatro variantes do SARS-CoV-2 de preocupação global. Isso inclui variantes que surgiram primeiro na Índia, Reino Unido, África do Sul e Brasil.