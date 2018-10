Vinhos portugueses reforçam aposta nas exportações para a Polónia

Ler mais

Os vinhos portugueses continuam a apostar no reforço das exportações para a Polónia.

No ano passado, Portugal ocupa o 6º lugar no ‘ranking’ das importações de vinho na Polónia, com uma quota de mercado de 7,7%.

Dados mais recentes revelam que já no primeiro semestre deste ano, as exportações de vinhos portugueses para o mercado polaco cresceram 10,7% em valor e 11,7% em volume face ao período homólogo do ano passado.

Tendo em conta estes resultados, a ViniPortugal, associação interprofissional para a promoção internacional dos vinhos nacionais organizou duas ações promocionais na Polónia, a primeira das quais se inicia hoje, dia 2 de outubro, em Cracóvia.

“Em resposta à procura e interesse que este mercado está a revelar pelos vinhos nacionais,a ViniPortugal promove pela primeira vez uma Grande Prova Vinhos de Portugal em Cracóvia, para além de repetir presença em Varsóvia, com mais de 40 produtores inscritos”, revela um comunicado da instituição presidida por Jorge Monteiro.

Estas iniciativas contam com a parceria da Câmara de Comércio Luso-Polaca.

Hoje, no Stara Zadezdnia, emn Cracóvia, o programa arranca pelas 10 horas, com um ‘workshop’ para os produtores inscritos sobre o mercado de vinhos polaco, ministrado pela jornalista especialista em vinhos Ewa Rybak.

A mesma oradora vai orientar, pelas 12 horas, um seminário para profissionais, ‘on’ e ‘off trade’ e para ‘media’, dedicado aos vinhos dos 21 agentes económicos presentes na ação.

Pelas 14 horas, arrancará a ‘Grande Prova de Cracóvia’, em exclusivo para profissionais e ‘media’, só abrindo ao grande público em geral a partir das 18 horas.

No próximo dia 4 de outubro, será a vez de Varsóvia receber a ‘Grande Prova Vinhos de Portugal’, numa iniciativa que ocorre pela quarta vez consecutiva.

O evento terá lugar no Primate’s Palace, onde, a partir das 10 horas, será realizado um seminário dedicado aos vinhos medalhados no Concurso Vinhos de Portugal 2018, moderado por Ewa Rybak, que antecede uma segunda sessão intitulada ‘Wines of Portugal and Food Pairing’.

Tal como em Cracóvia, esta grande prova abre inicialmente para profissionais e ‘media’, pelas 14 horas da próxima quinta-feira, alargando-se aos consumidores em geral a partir das 18 horas. Está confirmada a presença de 20 produtores nacionais.