Volume de Negócios na indústria desacelerou para 3,1%

O índice de volume de negócios na indústria registou uma variação homóloga nominal de 3,1% em agosto, menos 6,8 pontos percentuais do que no mês anterior, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, esta terça-feira.

Os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo registaram variações de 4,3% e 1%, sendo que “ambos os mercados registaram taxas de variação homóloga inferiores às verificadas no mês precedente”, explica o INE.

O índice de vendas com destino ao mercado nacional aumentou 4,3% (7,8% em julho), à boleia do setor energético, que contribuiu com 3,9 pontos percentuais, em resultado do crescimento de 10,8%. Já os bens de consumo aumentaram 3,6%, contribuindo com um ponto percentual para o índice agregado.

Por outro lado, o índice relativo ao mercado externo aumentou 1%, após ter crescido 12,9% em julho.

“O índice do agrupamento de bens de investimento passou de um aumento de 30,6% em julho para uma diminuição de 12,0% em agosto, tendo contribuído com -2,5 p.p. para a variação homóloga do índice agregado”, acrescenta o INE.

Já os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas aumentaram 2,3%, 4,6% e 0,8%.