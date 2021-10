Wall Street abre com ganhos modestos apesar do desapontante relatório de emprego

Os principais índices norte-americanos arrancaram a primeira sessão da semana com ganhos modestos, optando pelo otimismo em relação ao relatório da criação de emprego em setembro, dado o seu impacto na decisão relativamente às taxas de juro diretoras. No entanto, estes foram rapidamente revertidos, com as bolsas nova-iorquinas a exibirem um rumo indefinido.

No mercado de futuros, os três índices chegaram no verde até ao toque de abertura de sessão, colocando-se em linha para mais uma semana de ganhos, especialmente no caso do S&P 500.

No entanto, logo após a abertura o Dow perdia pouco menos de 50 pontos, ou 0,14%, caindo para os 34.706,35 cinco minutos após a abertura dos mercados. O S&P 500 recuava 0,12%, descendo até aos 4.394,41 pontos, e o Nasdaq perdia 0,13%, desvalorizando para os 14.634,8 pontos. Às 14h45, as três bolsas haviam já retomado a trajetória dos ganhos.

O relatório da criação de emprego em setembro na maior economia do mundo ficou bastante aquém das expectativas, com os 500 mil novos empregos esperados a traduzirem-se numa leitura de 194 mil. Apesar do que isto significa em termos de recuperação no país, também acalmou as preocupações dos investidores relativamente a subidas precoces das taxas de juro, o que teria um impacto negativo nos sectores mais alavancados como o tecnológico.

Estas duas interpretações deverão levar o mercado a debater-se para definir um rumo durante a última sessão da semana. Um dado positivo prende-se com a queda da taxa de desemprego para os 4,8%, um resultado melhor do que a expectativa e o valor mais baixo para este indicador desde o início da crise pandémica.

Também a questão do teto da dívida norte-americana preocupou os investidores durante a semana, pelo que o consenso encontrado no Senado esta quinta-feira em torno desta questão deverá ser bem-vindo pelos mercados.