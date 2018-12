Wall Street abre de forma contida com ‘shutdown’ na mira

Wall Street abriu a última sessão da semana de forma indefinida devido às preocupações em torno de um provável ‘shutdown’ nos EUA que está a deixar os investidores com algumas reticências.

O Dow Jones abriu a evoluir favoravelmente 0,22% para 22.910,88 pontos enquanto o Standard & Poor’s 500 avançava 0,32% para 2.475,375 pontos. Já o Nasdaq Composite valorizava 0,433% para 6.556,46 pontos no início da sessão.

“Donald Trump procura financiamento para a construção do muro entre os EUA e o México, mas esta exigência pode deixar os EUA com alguns serviços encerrados caso um acordo não seja alcançado”, antevê Ramiro Loureiro, analista de mercados da Millennium investment banking.

Recorde-se que os dados do PIB norte-americano foram revistos em baixa para um crescimento anualizado de 3,4% no 3º trimestre. Já os números de encomendas têm a ser favor o bom registo no ramo de bens de equipamento, “um barómetro interessante para o investimento na economia”, analisa Ramiro Loureiro para o Jornal Económico.

No mundo empresarial, a Nike pode afastar alguns receios nas perspetivas de consumo após aceleração do crescimento de receitas. A Nike reagia com uma subida de 8%. Salta-nos à vista o tombo de 13% da Perrigo perante um pedido de taxação adicional na Irlanda relativo a um negócio de 2013.