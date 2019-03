Wall Street abre ‘flat’ à espera do acordo comercial entre EUA e China

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque abriram a segunda sessão da semana sem grandes alterações face ao desempenho registado no fecho da véspera.

Na segunda-feira, o industrial Dow Jones e o S&P 500 registaram a maior queda no último mês com os investidores à espera de notícias sobre o desenvolvimento das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China.

Esta terça-feira, na abertura, o S&P 500 avançou 0,01%, para 2.792,98 pontos; o tecnológico Nasdaq registou uma ligeira subida de 0,04%, para 7.152,57 pontos; e industrial Dow Jones subiu 0,04%, para 25.829,07 pontos.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse, numa entrevista, que Donald Trump vai rejeitar qualquer tipo de acordo com a China que “não seja perfeito”, noticia a agência Reuters. Mas Pompeo adiantou que os EUA vão continuar a trabalhar para alcançar um acordo comercial com a segunda maior potência económica do mundo, a China.

Na segunda-feira, Wall Street começou por reagir bem às notícias que indicavam que os dois países poderiam chegar a acordo no final de março, mas os dados sobre a construção penalizaram os índices.

O chefe de investimento da SlateSone Wealth de Nova Iorque, Robert Pavlik, disse à Reuters que “os investidores estão a tentar perceber o se o selloff de ontem vai continuar ou se foi uma situação de apenas um dia”. O analista disse também que o mercado dos futuros “sobe e desce, pelo que é difícil perceber o que se passa porque ainda não há notícias sobre isto (a queda das bolsas norte-americanas registadas ontem). Penso que as pessoas estão preocupadas sobre o que poderá acontecer depois do anúncio do acordo comercial”, frisou.

Em 2019, o S&P 500 já valorizou 11% e está a 5% de atingir os máximos registados em setembro do ano passado.

Destaque para atividade económica não-transformadora cujo desempenho será apresentado esta terça-feira nos EUA. Espera-se que o Institute of Supply Management apresente 57,3 em fevereiro, uma subida face ao que foi apresentado em janeiro (56,7).

O relatório do departamento de comércio norte-americano vai divulgar os dados sobre a e deverá apresentar que as vendas de habitações caiu, em dezembro, para 600 mil, abaixo dos números registados em novembro, mês em que foram vendidas 675 mil casas nos EUA.

Nas matérias-primas, o petróleo está a valorizar da trajetória descendente verificada esta manhã (horário português). Em Londres, o Brent, referência para o mercado europeu, sobe 0,38%, para 65,92 dólares. O preço de referência para o mercado norte-americano, o West Texas Intermediate, ganha 0,67%, para 56,97 dólares.