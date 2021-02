Wall Street abre no ‘verde’ na antecâmara do discurso de Powell

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quarta-feira em terreno positivo num dia em que os investidores vão ter as atenções viradas para o discurso do presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, sobre a recuperação da economia.

No início da sessão, o S&P 500 sobe 0,37%, para 3,926.20 pontos, o tecnológico Nasdaq valoriza 0,52%, para 14,081.15 pontos, e o industrial Dow Jones cresce 0,34%, para 31,481.13 pontos.

A Fed indicou que vai tolerar preços mais altos durante “algum tempo”, enquanto a economia sai de uma recessão causada pelo coronavírus.

Por outro lado, o presidente Joe Biden concordou na terça-feira com a proposta dos democratas em limitar ou eliminar de forma gradual os pagamentos de estímulo de pessoas com alto rendimento como parte do pacote de estímulo de 1,5 mil milhões de euros para combater a pandemia.

No setor empresarial, o Twitter disparou cerca de 9% depois de superar as metas dos analistas para vendas e lucros trimestrais, e previu um forte início de 2021, com a recuperação dos gastos com publicidade. Já a Under Armour avançou mais de 6% depois da fabricante de roupas desportivas ter superado as estimativas de receita trimestrais.

Esta quarta-feira o foco dos investidores vai também estar no progresso dos esforços da vacinação. O governo norte-americano deve começar a enviar vacinas contra a Covid-19 para os centros de saúde das comunidades na próxima semana.