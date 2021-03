Wall Street abre sessão no ‘vermelho’ antes do discurso de Powell e Yellen

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quarta-feira no ‘vermelho’ antes do discurso do presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, e da secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, onde falarão sobre a abordagem do governo do Estados Unidos para limitar os danos económicos provocados pela pandemia de Covid-19.

Os investidores antecipam que a ex-presidente da Fed vá pintar um quadro otimista para a economia dos EUA à medida que o país caminha para o fim da pandemia de Covid-19 à medida que cada vez mais pessoas recebem a vacina. Devido ao pacote de estímulos anunciado pelo presidente Joe Biden, os investidores olham para a possibilidade de haver um crescimento e, possivelmente, a criação de mais postos de trabalho no próximo ano, segundo a “Reuters”.

No início da sessão, o S&P 500 desce 0,09%, para 3,936.03 pontos, o tecnológico Nasdaq desvaloriza 0,20%, para 13,351.51 pontos, e o industrial Dow Jones cai 0,25%, para 32,649.89 pontos.

“Com a temporada de resultados praticamente terminada, a atenção está de volta aos dados macro e à evolução das taxas de juro. Os dados importantes da semana serão os de amanhã, com a publicação dos PMI’s e na sexta-feira o IFO alemão de março. Hoje teremos uma sessão sem referências macro relevantes e que será um compasso de espera até se conhecerem os PMI’s e o IFO. Até lá, não excluímos a possibilidade de vermos hoje algumas quedas nas bolsas (ainda que não muito significativas)”, referem os analistas do Bankinter, numa nota de mercado.

Destaque para a farmacêutica norte-americana Pfizer, cujo CEO, Albert Bourla, disse ao “The Wall Street Journal” que a empresa irá expandir o seu negócio de vacinas de mRNA para outros vírus e patógenos além do coronavírus. As ações recuam 1,43% para 35,48 dólares.

A Astrazeneca está a afundar 3,61% para 49,35 dólares, após ter anunciado que trabalhará com um grupo independente de consultores de saúde dos EUA que expressaram preocupação sobre possíveis informações desatualizadas nos resultados do teste da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica do Reino Unido. A empres “emitirá os resultados da análise primária dentro de 48 horas”, segundo a “CNBC”.