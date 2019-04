Wall Street fecha mista e petróleo dispara

A Tesla cai 3,8% em Wall Street após a explosão de um modelo S em Xangai e os EUA anunciam fim das isenções nas sanções ao Irão e levam petróleo para máximos de seis meses.Washington anunciou que, a partir de 2 de maio, os países que continuem a comprar petróleo a Teerão, serão alvo de sanções.

Estes são os principais triggers dos mercados nesta sessão. Mas não são os únicos.

O Dow Jones caiu 0,18% para 26.511,05 pontos; o S&P 500 valorizou 0,10% para 2.908 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,22% para 8.015,3 pontos.

Esta é uma semana de resultados das tecnológicas, como Amazon e Facebook. Também a Boeing apresentará os seus números do primeiro trimestre. A construtora de aviões caiu 1,29% na sequência de o New York Times ter noticiado, no fim de semana, que a fábrica da empresa na Carolina do Sul, que fabrica o 787 Dreamliner, foi prejudicada por uma produção de má qualidade e fraca fiscalização que ameaçou comprometer a segurança.

A subida das cotações do petróleo foi um dos destaques da sessão, impulsionando o valor das cotadas do setor energético.

O crude West Texas Intermediate subiu 2,66% para 65,70 dólares, o que corresponde a máximos de seis meses, depois dos Estados Unidos terem acabado com as isenções a sanções ao Irão, que tinham permitido ao país continuar a exportar petróleo para os seus maiores clientes, como é o caso da China. O Governo da Casa Branca diz esperar que as exportações do Irão fiquem a zero.

Recorde-se que Donald Trump abandonou unilateralmente o acordo nuclear de 2015 com Teerão, no mês passado, e voltou a impor sanções à economia iraniana em novembro.

No entanto, os Estados Unidos concederam isenções de seis meses a oito países, que assim puderam continuar a comprar quantidades limitadas de petróleo iraniano. A administração Trump informou que qualquer país que continue a comprar petróleo a Teerão a partir do dia 2 de maio será sujeito a sanções.

No setor energético a Marathon Oil valorizou mais de 6%, a Devon Energy ganhou 4,89% e a Valero Energy somou 3,56%. A Exxon Mobil subiu 2,18%.

Hoje Wall Street foi ainda marcada pela Tesla que deslizou 3,85%, depois de ter anunciado que enviou uma equipa para a China para investigar um vídeo que foi colocado nas redes sociais onde se vê um Model S a explodir na garagem de um edifício residencial.

Ainda em destaque estiveram os indicadores de casas existentes que recuram 4,9% para uma taxa anual ajustada de 5,21 milhões em março, e ficaram abaixo do estimado pela Associação Nacional dos Corretores de Imóveis nos EUA. As vendas como um todo caíram 5,4% face ao ano anterior.

As vendas de casas residenciais caíram em março depois de uma subida em fevereiro. Cada um dos quatro principais Estados viu as vendas caírem.